Генпрокурор США поручил судам требовать смертной казни по делам, связанным с наркотиками

ТАСС, 21 марта. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс поручил федеральным прокурорам требовать наказание в виде смертной казни для обвиненных по делам, связанным с наркотиками в случаях, когда это приемлемо. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

Подобное заявление Сешнс сделал в свете ужесточившейся борьбы американских властей с опиоидным кризисом. "После всех этих смертей мы не можем продолжать действовать как раньше", - сказал генпрокурор.

Ранее в понедельник президент Дональд Трамп объявил, что борьба с наркотиками должна быть жесткой и включать применение высшей меры наказания за их распространение, в противном случае это трата времени. "Если мы не будем вести себя жестко с наркоторговцами, то мы будем тратить время впустую. И эта жесткость включает в себя смертную казнь", - пояснил свою позицию президент.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не предпринять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.