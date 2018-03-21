ТАСС учредил ежегодную премию в области международной журналистики имени Павла Михалева

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Прощание с известным журналистом-международником, тассовцем Павлом Михалевым состоялось в среду в здании ТАСС на Тверском бульваре. На траурную церемонию собрались ветераны отечественной журналистики, руководители ведущих российских СМИ, люди, близко знавшие и работавшие с Павлом Михалевым.

Выступая на церемонии прощания, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что современная история агентства неразрывно связана с именем Павла Михалева, который пользовался непререкаемым авторитетом в журналистском сообществе страны.

"Сегодня мы решили учредить ежегодную премию имени Павла Михалева, - сообщил он. - Она будет вручаться за лучшую журналистскую работу в области международной журналистики".

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин напомнил о том, что в этой газете Павел Михалев проработал более 30 лет, начав свою карьеру со спортивной журналистики. Павел Филиппович сам прекрасно играл в баскетбол, и не случайно, что в 34 года был избран президентом Федерации баскетбола СССР. Именно под его руководством Федерацией баскетбола сборная Союза одержала легендарную победу над американцами на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Затем почти два десятилетия Павел Михалев бессменно возглавлял международную службу агентства ТАСС и курировал спортивную редакцию.

Виталий Игнатенко, руководивший агентством ИТАР-ТАСС в период с 1991 года по 2012 год, сказал, что своим становлением как журналиста он обязан Павлу Михалеву. "Меня с ним связывает вся последующая жизнь в журналистике - сначала в "Комсомолке", а потом более двух десятков лет - в ТАСС, - поделился он своими воспоминаниями. - Совместная длительная работа позволила мне называть своего друга Пашей, хотя нас разделяла разница в возрасте. Для меня он всегда был примером порядочности, честности в профессии, жизненной прямоты".

Человек огромной души

Известный журналист-международник, бывший заместитель гендиректора ТАСС Павел Михалев умер в субботу на 88-м году жизни после тяжелой болезни.

Выдающийся журналист, прекрасный организатор, человек огромной души Павел Михалев являл собой для журналистского цеха пример высокого служения профессии, принципиальности, высочайшей компетентности и настоящей интеллигентности.

Общение с ним было лучшей школой мастерства. Он лично знал каждого сотрудника, помогал становлению зарубежных корреспондентов ТАСС, радовался успехам агентства и никогда не жалел сил и времени для каждого тассовца. Многие его ученики и сейчас успешно работают в различных уголках мира.

Павел Михалев был одним из самых авторитетных отечественных журналистов. Он многое сделал для укрепления связей ТАСС с российскими и зарубежными СМИ, а также правительственными и общественными организациями.