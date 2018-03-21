В учреждениях культуры Ингушетии появились адаптированные для инвалидов компьютеры

МАГАС, 21 марта. /ТАСС/. Адаптированное для инвалидов компьютерное оборудование в рамках реализации программы "Доступная среда" появилось на четырех объектах культуры в Ингушетии. Об этом ТАСС рассказал главный специалист министерства культуры и архивного дела региона Саид Оздоев.

"По программе "Доступная среда" были приобретены восемь специальных компьютеров, четыре для незрячих и четыре для больных ДЦП. Два компьютера установлены в Государственном музее изобразительных искусств в Карабулаке, столько же в ТЮЗе в Назрани и четыре в Магасе", - рассказал Оздоев.

По его словам, компьютеры, адаптированные для незрячих и слабовидящих, оснащены специальными программами с увеличенным текстом и подсветкой, а клавиатура составлена на языке Брайля. Компьютеры для больных ДЦП тоже оборудованы специальными программами и удобной клавиатурой.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить госпрограмму "Доступная среда" до 2025 года, такое поручение глава государства дал по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам.