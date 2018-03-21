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Джонсон рассказал о большой проделанной работе с полицией РФ при подготовке к ЧМ-2018

Общество
21 марта, 19:37 дата обновления: 21 марта, 19:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, марта. /ТАСС

Глава британского МИД также выразил желание услышать от Москвы, как она собирается позаботиться о гражданах Великобритании

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ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о большой проделанной работе с российской полицией при подготовке к чемпионату мира по футболу. 

"За последние несколько месяцев была проделана большая работа с российской полицией, чтобы постараться наладить координацию", - сказал он на заседании парламентского комитета по иностранным делам. "Я хочу услышать от России, как они намереваются позаботиться о гражданах Великобритании, которые приедут на чемпионат мира", - добавил британский дипломат.

По данным Джонсона, на данный момент от английских болельщиков поступило 24 тыс. заявок посетить чемпионат мира в России, в то время как четыре года назад в ходе подготовки к мировому первенству в Бразилии их было около 95 тыс.

Говоря об идее бойкотирования чемпионата мира английской сборной, глава британского МИД отметил: "Я думаю, по большому счету, было бы неправильным наказывать их, всю команду, которая в течение длительного времени усердно трудилась. Я думаю, для них это было бы печальным фактом".

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Тереза Мэй ранее объявила о том, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в английском Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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