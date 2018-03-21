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В Белгородской области в конце 2019 года откроется первый центр паллиативной помощи детям

Общество
21 марта, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Главной целью специалистов учреждения станет оказание психологической помощи и поддерживающих здоровье процедур

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Белгородская общественная организация "Святое Белогорье против детского рака" до конца 2019 года откроет первый на территории области центр паллиативной помощи для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, сообщила ТАСС в среду председатель правления благотворительной организации Евгения Кондратюк.

"Паллиативный центр для детей откроется во второй половине 2019 года. Здание уже передано нам на 25 лет в безвозмездное пользование. Оно нуждается в глобальной реконструкции, будет полностью замена всех коммуникаций, перепланировка. Ориентировочная стоимость работ - 100 млн рублей, реконструкцию будем делать на благотворительные средства", - сказала собеседница агентства.

Центр паллиативной помощи, рассчитанный на единовременное размещение 15 детей, а также их родителей, расположится в Белгородском районе. Главной целью специалистов центра станет оказание психологической помощи и поддерживающих здоровье процедур - лечебной физической культуры (ЛФК), массажа. По словам Кондратюк, в настоящее время в оказании паллиативной помощи в Белгородской области нуждаются около 480 детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

"Второй год на территории региона продолжает работать выездная паллиативная помощь, под нашей опекой находится 53 ребенка. Продолжаем реализацию 15 проектов. В прошлом году на эти цели направили 14 млн рублей", - добавила Кондратюк.

Общественная организация "Святое Белогорье против детского рака" работает в Белгородской области более десяти лет. Сотрудники и волонтеры приобретают для подопечных с онкологическими и гематологическими заболеваниями расходные материалы, дорогостоящие медикаменты, разрабатывают программы реабилитации для детей, перенесших онкологические заболевания.

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