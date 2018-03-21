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Верховный суд внес в Госдуму проект закона о совершенствовании примирительных процедур

Общество
21 марта, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Инициатива также направлена на популяризацию в России примирительных процедур, отмечается в пояснительной записке к документу

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ внес на рассмотрение Госдумы проект закона о совершенствовании примирительных процедур. Информация об этом опубликована в среду в думской электронной базе данных.

Инициативой вносятся поправки в ряд законодательных актов. Как отмечается в пояснительной записке, в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Кодексе административного судопроизводства РФ закреплены нормы, касающиеся примирения сторон, однако их лаконичность и разрозненность не позволили этому институту стать эффективным инструментом урегулирования споров.

В силу этого, по словам разработчиков, подготовлен проект закона "в целях более широкого внедрения в сферу осуществления правосудия способов урегулирования споров посредством использования примирительных процедур, в том числе примирения, осуществляемого при содействии суда". В частности, предлагается дополнить ГПК РФ новой главой 14.1 "Примирительные процедуры. Мировое соглашение". Ей предусматриваются дополнительные по отношению к медиации и другим примирительным процедурам возможности для лиц, участвующих в деле, закрепляется институт судебного примирения, определяются принципы самих примирительных процедур, создаются условия для активной роли суда в содействии сторонам в урегулировании споров, в том числе возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

В законопроекте также сформулированы общие положения о примирительных процедурах как процессуальном институте, обозначены принципы их проведения, их основные разновидности: переговоры, сверка документов, посредничество, медиация, судебное примирение.

Инициатива направлена на "дальнейшее внедрение и популяризацию в России примирительных процедур, в том числе медиации, а также повышение их эффективности", указано в сопроводительных документах.

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