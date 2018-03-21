Власти Вологодской области расширили возможности выплаты "подъемных" медикам

ВОЛОГДА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области увеличили возможности выплаты "подъемных" медикам, добавив в список получателей выплат, помимо врачей, фельдшеров, а также включили все города с численностью жителей до 50 тыс. человек. На эти выплаты в 2018 году предусмотрели 37,5 млн рублей, сообщил журналистам председатель регионального парламента Андрей Луценко по итогам рассмотрения закона.

"Сегодня мы приняли закон, внесенный губернатором области, благодаря которому медицинские работники в возрасте до 50 лет смогут получить "подъемные": врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. Кроме того, в этом году расширяется перечень населенных пунктов, работа в которых дает право на получение этих "подъемных". Теперь это не только сельская местность, но и все города, за исключением Вологды и Череповца (по новым критериям программы "Земский доктор" в список попали все малые вологодские города с численностью жителей до 50 тыс. человек)", - сказал он.

Как отметил Луценко, власти области рассчитывают, что в 2018 году эту выплату смогут получить 30 врачей и 15 фельдшеров, которые приедут на работу в малые города и села. На эти цели из областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования выделили 37,5 млн рублей. В прошлом году участниками программы стали 36 врачей. Помимо этого, с 2018 года действует региональный закон о выплатах 500 тыс. рублей "подъемных" фельдшерам сельских фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), который финансируют из областного бюджета, предполагается, что выплаты получат в этом году 10 фельдшеров.

Как сообщил депутатам в рамках правительственного часа начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков, нехватка кадров остается основной проблемой отрасли. Для ее решения правительство области выделило средства на стипендии студентам медицинских вузов (стипендии составляют 4 тыс. рублей, из областного бюджета на эти цели выделено 20 млн рублей - прим. ТАСС), которые обязаны потом отработать три года в районных и областных медучреждениях. За пять лет действия программы в область приехали работать более 500 врачей и более 700 фельдшеров и медсестер.

"В целом, финансирование отрасли с каждым годом возрастает, оно увеличилось с 2013 года на 67%, в 2018 году - на 23,7% до 23,2 млрд рублей. Одна из основных целей - сделать доступными услуги узких специалистов сельскому населению. Предполагается продолжить выезды врачей, а к 2020 году создать систему из 117 ФАП, оснащенных автомобилями и медоборудованием", - сказал Маклаков. По его словам, подготовлена стратегия развития отрасли здравоохранения, она будет вынесена на широкое обсуждение общественности в апреле этого года.