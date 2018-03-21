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РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому

Общество
21 марта, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Соруководитель объединенной редакции РБК Игорь Тросников отметил, что решение не означает "бойкота Госдумы", журналисты медиахолдинга по-прежнему смогут общаться с депутатами

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© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. РБК отзывает всех своих журналистов, освещающих работу Госдумы в связи с решением комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Об этом говорится в заявлении холдинга, опубликованном в среду.

"С 21 марта РБК отзывает журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих над освещением деятельности Государственной Думы. Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого", - говорится в сообщении.

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Соруководитель объединенной редакции РБК Игорь Тросников в беседе с ТАСС заметил, что руководство хотело бы, чтобы комиссия Госдумы по этике пересмотрела этот вопрос. "Мы бы хотели, чтобы комиссия Госдумы по этике еще раз вернулась к этому вопросу и рассмотрела его более детально и обстоятельно", - сказал собеседник агентства.

Говоря о работе редакции, Тросников заверил, что аудитория РБК "никак не пострадает и без новостей из Госдумы не останется".

По его словам, холдинг не бойкотирует деятельность законодателей. "Наше решение ни в коем случае не означает бойкот Госдумы, - сказал он. - Мы понимаем, что эта информация нужна и важна для нашей аудитории. Никто не запрещает нашим журналистам звонить по телефону, встречаться с депутатами. Мы совершенно не равняем всех под одну гребенку".

Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

В среду состоялось заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, которая рассматривала "дело Слуцкого". По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

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