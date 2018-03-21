Telegram обжаловал в ЕСПЧ решение суда о штрафе за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на решение суда о штрафе в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. Об этом сообщил адвокат компании Павел Чиков.

"Жалоба направлена в ЕСПЧ. В ней говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека", - сказал адвокат.

В октябре 2017 года суд в Москве признал компанию Telegram Messenger LLP (Великобритания) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей. Это решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.

Затем Telegram Messenger LLP обратилась в Верховный суд России с иском в котором просила признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан. Верховный суд в удовлетворении иска отказал.

Роскомнадзор во вторник дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей.