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"Коммерсантъ" заявил о прекращении работы с депутатом Слуцким и комиссией по этике Госдумы

Общество
21 марта, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее своих журналистов, работающих в нижней палате, отозвал холдинг РБК

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Издательский дом "Коммерсантъ" отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Соответствующее заявление в среду опубликовано на сайте "Коммерсанта"

В среду состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

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"Со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов", - говорится в сообщении.

Редакция издательского дома выразила удивление и разочарование решением комиссии и назвала прошедшее заседание "судом над пострадавшими".

Ранее холдинг РБК заявил, что отзывает всех журналистов, работающих в Госдуме в знак несогласия с вердиктом комиссии. Отари Ашба назвал демарш холдинга попыткой давления на членов комиссии.

О конфликте

Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

В документе, одобренном на заседании в среду, говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы - от Жук и Рустамовой. Члены комиссии обратили внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

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Персоны
Аршба, Отари Ионович Слуцкий, Леонид Эдуардович
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