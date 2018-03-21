Власти Подмосковья уменьшат объем мусора, который вывозят на полигон в Волоколамске

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение снизить нагрузку на полигон бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе после жалоб жителей на плохие условия жизни у свалки. Об этом он сообщил в среду журналистам после совещания с активистами в правительстве региона в Красногорске.

"В два раза уменьшим поток машин, которые туда направляются. Такое было требование жителей и инициативной группы", - сказал Воробьев.

"Ядрово" - один из 15 действующих в Подмосковье мусорных полигонов. Согласно планам властей, объем мусора, который вывозят на свалку, до начала 2019 года, когда ее предстояло рекультивировать, должен был увеличиться с 420 до 600 тыс. тонн в год. В связи с опасениями местных жителей власти приняли решение закрыть старую часть "Ядрово" 24 марта 2018 года и сразу приступить к ее рекультивации при единовременном открытии новой части свалки мощностью приема до 600 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что глава региона днем посетил Волоколамск из-за того, что в муниципалитете 57 детей обратились к врачам за помощью, пятерых госпитализировали. Школьники связывали плохое самочувствие с выбросами свалочного газа с "Ядрово", однако врачи это не подтвердили.

Роспотребнадзор не обнаружил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ воздухе в Волоколамске с 9 марта. Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске.