Эксперт уволился с Fox News, назвав телеканал инструментом пропаганды Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Аналитик Fox News Ральф Питерс уволился с телеканала в знак протеста против того, что тот превратился в инструмент пропаганды "губительных для США" взглядов администрации президента Дональда Трампа. Выдержки из письма подполковника в отставке Питерса, долгие годы комментировавшего вопросы в сфере вооруженных сил и разведки, опубликовала в среду телекомпания CNN.

Во внутрикорпоративном письме Питерс посетовал, что Fox News "деградировал с уровня необходимой обществу платформы выражения консервативных взглядов" до "уровня машины пропаганды в пользу разрушительной и этически пагубной администрации".

"Сорок лет назад я принял присягу в качестве офицера, поклявшись беречь и защищать конституцию. Срок этой присяги не истек, когда я снял погоны", - отметил Питерс. "Сейчас я чувствую, что Fox News ведет штурм нашего конституционного порядка и главенства закона, пестуя необоснованную паранойю среди зрителей. На протяжении более десяти лет я гордился сотрудничеством с Fox, а теперь мне стыдно за это", - подытожил эксперт.

Fox News и CNN жестко конкурируют друг с другом, вещая на разные целевые аудитории. Телеканал выражает главным образом взгляды консервативных кругов, придерживаясь нейтральной или позитивной оценки деятельности администрации Трампа. CNN же неоднократно называлась главой государства источником сфабрикованных новостей из непроверенных источников.

Телеканал в прошлом и текущем году осуществил серию скандальных увольнений, которые были связаны с неподобающим поведением начальников по отношению к подчиненным. Так, в апреле 2017 года об отставке объявил один из главных ведущих Билл О'Рейли, который проработал на телеканале почти 20 лет и которого несколько женщин обвинили в домогательствах.