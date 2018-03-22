Цукерберг объявил новые меры наказания за злоупотребление доступом к данным пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Глава американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг в среду предупредил о введении ряда мер вплоть до тотального аудита разработчиков различных приложений перед тем, как предоставлять им допуск к персональным данным пользователей. В своем блоге Цукерберг обусловил это решение происшедшим подрывом доверия между Facebook и британской аналитической компанией Cambridge Analytica.

"Доверие, существовавшее между [профессором психологии Кембриджского университета Александром] Коганом, Cambridge Analytica и Facebook, было подорвано. Однако было подорвано доверие между Facebook и людьми, которые делятся с нами данным и ожидают, что мы их будем защищать", - признал основатель соцсети.

Он перечислил ряд шагов, которые его компания предпринимает в дополнение к мерам по защите личных данных пользователей, принятым в 2014 году. "Во-первых, мы проведем расследование в отношении всех приложений, имевших доступ к большому объему информации до того, как мы изменили нашу платформу так, чтобы существенно сузить доступ к данным в 2014 году. Мы проведем полный аудит каждого приложения, с помощью которого велась вызывающая подозрение работа", - отметил Цукерберг.

"Мы отлучим от нашей платформы всех разработчиков, которые откажутся от досконального аудита", - продолжал он. Аналогичное наказание, по его словам, ждет тех разработчиков, которые нарушили правила обработки и защиты персональных сведений пользователей соцсети.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как сказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал британской компании массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и от Cambridge Analytica удалить данные, однако несколько дней назад Facebook выяснил, что не вся информация была полностью удалена.