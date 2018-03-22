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Бригада врачей будет дежурить в Волоколамске из-за жалоб на полигон "Ядрово"

Общество
22 марта, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бригада из 12 врачей МОНИКИ (Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского) будет ежедневно дежурить в Волоколамском районе Подмосковья в связи с жалобами местных жителей на ухудшение состояния здоровья из-за полигона "Ядрово". Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"Следующий запрос от жителей был об обязательной бригаде врачей. Нами будет направлена бригада из 12 человек узких специалистов по пульмапнологии, дерматологии. Эта бригада из областного центра (МОНИКИ - прим. ТАСС) будет работать в Волоколамске до тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации", - сказал Воробьев.

По словам главы региона, 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, шестерых госпитализировали. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Врачи не подтвердили пока этой связи. Губернатор днем 21 марта приезжал в Волоколамск в связи с происшествием.

Ответственным за контроль ситуации с "Ядрово" Воробьев назначил заместителя председателя правительства Александра Чупраков, который курирует экологический блок.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

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