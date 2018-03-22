"Дождь" приостановил работу с Госдумой в связи с решением по Слуцкому

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" приостанавливает работу с Госдумой после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала.

В среду состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

"Дождь" прекращает взаимодействие с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. Также "Дождь" настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", - говорится в сообщении.

"Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским", - приводится в сообщении комментарий главного редактора телеканала Александры Перепеловой.

В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом отзывает всех журналистов, работающих в Госдуме. Комментируя это заявление, глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". Позже в тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики.

О конфликте

Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

В документе, одобренном на заседании в среду, говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы - от Жук и Рустамовой. Члены комиссии обратили внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".