Ученые начнут поиск вымирающего рыбного филина в парке "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Ученые в 2018 году начнут искать в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье рыбного филина, самую большую и одну из самых редких сов в мире. Перед ними стоит задача выяснить, обитает ли здесь эта птица и возможно ли восстановить в регионе ее популяцию, сообщает пресс-служба парка.

"Территория "Земли леопарда" может стать "полигоном" для проведения эксперимента по восстановлению некогда существовавшей здесь группировки рыбного филина посредством реинтродукции либо искусственного расселения. На данном этапе мы займемся ревизией гнездопригодных местообитаний, используя традиционные подходы: дистанционное (по спутниковым снимкам) выявление незамерзающих участков рек и сохранившихся фрагментов зрелых долинных лесов с последующей полевой верификацией полученных данных на местности", - сообщил старший научный сотрудник лаборатории орнитологии, ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты ДВО РАН Сергей Сурмач, слова которого приводятся в сообщении.

Специалисты оценят, насколько территория нацпарка пригодна для размножения рыбного филина, и попытаются выяснить, обитает ли он в местных лесах. Во время полевых работ ученые будут искать следы птиц на месте зимней рыбалки, остатки рыбы, линные перья и проводить ночные учеты по голосам, это самый эффективный способ найти рыбного филина, как и других птиц, ведущих ночной образ жизни. Исследования будут проводиться в различные сезоны, а первые результаты ожидаются к концу 2018 года, отмечается в сообщении. Работа ученых станет одним из этапов долгосрочной программы по сохранению редкой птицы.

Популяция рыбного филина находится в неутешительном состоянии: на Дальнем Востоке гнездится не более 700 пар птиц и специалисты считают, что гнездовые популяции в Китае и КНДР уже утрачены. Численность рыбного филина в последние десятилетия сокращается из-за браконьерства, вырубки деревьев, загрязнения рек и оскудения рыбных запасов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе нацпарка, работы ведутся именно здесь потому, что территория, где находится "Земля леопарда", это первое место в мире, где еще в прошлом веке учеными был описан этот подвид. Работы позволят понять, можно ли здесь заниматься реинтродукцией, восстановлением популяции, и если да, то как именно - помогать ли существующей популяции или привозить в Приморье птиц из зоопарков.

Рыбный филин в качестве мест обитания выбирает глухие уголки уссурийской тайги. Основа рациона этого хищника - рыба, поэтому птица селится в долинах горных рек, окруженных лесами, там, где быстрое течение и родниковые выходы не позволяют воде замерзнуть зимой. Малая численность птицы, обитание в труднодоступных для человека местах и ночной образ жизни затрудняют работу ученых.