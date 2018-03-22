Суд на 10 суток приостановил работу одного из стивидоров в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Суд в Находке приостановил на 10 суток работу одной из стивидорных компаний города за превышение грузооборота, которое чревато загрязнением воздуха в городе угольной пылью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"В четверг, 22 марта, Находкинский городской суд принял решение приостановить деятельность одной из стивидорных компаний, занимающейся перевалкой угля на территории городского округа. Как сообщили в администрации Находки, суд принял решение на 10 суток приостановить работу ЗАО "Порт Восточные ворота - Приморский завод" за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне", - говорится в сообщении.

Иски в городской суд о привлечении некоторых стивидорных компаний к ответственности за загрязнение воздуха подал в марте Роспотребнадзор, и теперь рассмотрения ожидает еще одно заявление от ведомства на деятельность одного из стивидоров. По закону, суд может вынести решение о приостановке деятельность стивидоров на срок до 90 суток или выписать штраф.

"В прошлом году мы направили в суд 27 таких протоколов об административных правонарушениях, по всем суд принял решение о штрафе в 20 тыс. рублей. С начала года обнаружено 17 фактов превышения предельно допустимого загрязнения воздуха, по двум из них расследования уже закончены. 13 марта мы подали два иска в суд и настаиваем на приостановке их деятельности", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрия Маслова. Основанием для обращений ведомства в суд являются нарушения, выявленные в ходе административного надзора - нарушения технологии при погрузке угля, превышение высоты угольных штабелей.

Когда законы помогут экологии?

Ранее депутаты законодательного собрания Приморья обратились к коллегам из Государственной Думы и министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому с призывом принять законодательные меры к решению проблемы загрязнения окружающей среды угольной пылью. В частности, они просят депутатов Госдумы увеличить размер штрафов за нарушение природоохранного законодательства, а при повторном в течение года нарушении приостанавливать деятельность предприятия на срок до 90 суток. Минприроды приморские депутаты попросили разработать и внедрить методику определения загрязнения угольной пылью воздуха и поверхностных вод и включить угольную пыль в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно эта проблема коснулась порта Находки, где сейчас работает несколько перегрузочных терминалов с углем. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов, это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно- защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.