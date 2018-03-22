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Превышений ПДК вредных веществ около мусорных полигонов "Кучино" и "Ядрово" нет

Общество
22 марта, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Специалисты также не зафиксировали превышения ПДК на мусорном полигоне "Алексинский карьер" в Клину

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мониторинг воздуха вблизи мусорных полигонов "Кучино" в Балашихе, "Ядрово" в Волоколамске и "Алексинский карьер" в Клину не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Организовано взаимодействие с представителями Гидрометцентра России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Проводится информирование населения о складывающейся обстановке. Превышений ПДК не зафиксировано", - сказали в ведомстве.

В Балашихе мониторинг ведется на 56 стационарных постах Мосэкомониторинга, передвижных лабораториях МЧС РФ, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

В Волоколамске круглосуточно работают оперативная группа и две передвижных лабораторий Роспотребнадзора и МЧС, два мобильных поста Мосэкомониторинга.

В Клину выставили лаборатории 20-го поисково-спасательного отряда.

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