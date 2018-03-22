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Школьникам ЯНАО рекомендовали остаться дома из-за 30-градусных морозов

Общество
22 марта, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Самые сильные морозы наблюдаются в Салехарде

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Школьникам нескольких городов Ямало-Ненецкого автономного круга (ЯНАО) рекомендовали в четверг отказаться от посещения занятий из-за морозов. Об этом ТАСС сообщили во властных структурах региона и единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС).

Самые сильные морозы в Салехарде, там наблюдается похолодание до минус 38 градусов. От занятий рекомендовали отказаться ученикам первой смены с 1 по 7 классы, говорится в сообщении на сайте департамента образования города.

В городах Лабытнанги и Новый Уренгой похолодало до минус 27 градусов.

"Ученикам первой смены с 1 по 4 классы рекомендовано отказаться от посещения занятий", - сказали в ЕДДС города Лабытнанги.

Школьникам Нового Уренгоя, учащимся в первую смену с 1 по 6 кассы, также рекомендуют остаться дома, сообщили в ЕДДС города.

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