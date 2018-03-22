В Токио открыли памятник Годзилле

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Трехметровый памятник Годзилле, монстру из кинофильмов, торжественно открыт в четверг на площади в центре Токио неподалеку от комплекса императорского дворца. Высота самой фигуры - 2,5 м. Постамент памятника украшает надпись: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой".

Эта фраза, как напоминает информационное агентство Kyodo, взята из последнего фильма из серии про огромного монстра, который вышел в 2016 году. Лента под названием "Годзилла: Возрождение" была названа фильмом года и получила несколько национальных наград. Памятник представляет собой Годзиллу именно из этой ленты.

Фильм 2016 года стал уже 29-м в серии о ящероподобном чудовище. Первая лента о Годзилле была снята в Японии в 1954 году после испытания американской водородной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини. По сценарию, этот взрыв превратил мирного подводного ящера в злобное чудовище, которое поднялось из глубин и принялось крушить все на своем пути. Помимо Японии фильмы про Годзиллу снимали и в Голливуде.

Имя героя этой серии, которое в оригинале произносится "Годзира", составлено из двух слов - горилла и кудзира, что по-японски означает "кит". В Японии эти фильмы стали важной частью национальной культуры, с 1954 года их посмотрели в общей сложности более 100 млн зрителей.