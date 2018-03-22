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"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому

Общество
22 марта, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Главред радиостанции Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что "Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола"

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Соответствующее заявление размещено в четверг в Telegram-канале главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

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В среду состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола <...> и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - написал Венедиктов.

Он добавил, что редакция разочарована решением депутатской комиссии по этике, которая, по мнению радиостанции, оправдала "такую практику в высшем законодательном органе страны".

"Эхо Москвы" подтверждает свое решение от 5 марта о прекращении взаимодействия с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким", - также отмечается в сообщении.

В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата от ЛДПР, отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Комментируя это заявление, глава комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". В тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах".

О конфликте

Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

В документе, одобренном на заседании в среду, говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы - от Жук и Рустамовой. Члены комиссии обратили внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

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ЛДПР Выборы президента РФ - 2018
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Аршба, Отари Ионович Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович Венедиктов, Алексей Алексеевич
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