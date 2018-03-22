Тушканчиков Московского зоопарка достали из холодильников для зимовки

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тушканчиков Московского зоопарка, почувствовавших наступление весны, достали из холодильников, в которых они провели зиму. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Тушканчики в Московском зоопарке вышли из спячки. Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса ", - говорится в сообщении. Отмечается, что именно в таких условиях в естественной среде обитания грызуны впадают в глубокий сон до весны. На проснувшихся можно посмотреть в павильоне "Ночной мир".

"Пара тушканчиков у нас проснулась первой, зверьки чувствуют себя отлично, их уже можно увидеть в экспозиции. А у сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна, нет ли опасности и выросла ли трава, которую сурки употребляют в качестве корма", - приводится на портале комментарий гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Ожидается также, что вслед за тушканчиками в ближайшие несколько недель в Московском зоопарке из спячки выйдут медведи, сурки, еноты, енотовидные собаки, бурундуки и сони - мелкие грызуны, похожие на мышей или белок.