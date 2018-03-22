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Цветочные часы на Поклонной горе в Москве запустят 1 мая

Общество
22 марта, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Эта клумба с часами является самой большой в стране

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Механизм самых больших в России цветочных часов, расположенных на Поклонной горе в Москве, запустят 1 мая. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Цветы на самой большой в России клумбе в форме часов на Поклонной горе начнут высаживать в конце апреля. В этом году ее украсят более 12 тыс. желтых, красных, белых и синих виол. Механизм часов запустят 1 мая после окончания высадки растений", - говорится в сообщении.

Клумба-часы состоит из двух частей: циферблата диаметром 10 метров с двумя стрелками и двадцатиметровой надписи "Москва". Название города и цифры оформят красными виолами, а циферблат часов - белыми. Кроме того, в начале лета на аллее Памяти в парке Победы планируется разбить новый рокарий площадью 80 кв. метров - декоративную клумбу из камней, на которой будет высажено 400 различных цветов и растений.

Циферблат из живых цветов появился на Поклонной горе в июле 2001 года и сразу был зарегистрирован в российской Книге рекордов Гиннесса.

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