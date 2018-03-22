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Во Франции умерла специалист по русской литературе Вероника Лосская

Общество
22 марта, 10:06 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Литературоведа похоронят на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа

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ПАРИЖ, 22 марта. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Литературовед-руссист и переводчик Вероника Лосская (Юдина-Бельская) умерла во Франции в возрасте 87 лет. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на издателя ее работ Олимпию Верже, возглавляющую женевское издательство Syrtes.

В интервью AFP Верже назвала кончину Лосской "очень печальной новостью". "Вероника Лосская была прекрасным переводчиком и замечательной женщиной", - сказала она.

Лосская родилась в Париже в 1931 году в семье русских эмигрантов первой волны. Была замужем за богословом Николаем Лосским (1929-2017), вместе с ним одно время училась иконописи. Увлеченная литературой России, она окончила Сорбонну и Оксфордский университет по отделениям русской средневековой и классической словесности, а также славянской истории.

В дальнейшем преподавала русский язык и литературу в Сорбонне и Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. За свои заслуги была удостоена степени доктора наук, была профессором Сорбонны по кафедре славистики.

По жизни с Цветаевой

Лосская, заинтересовавшись в 60-е годы творчеством Цветаевой, много сил отдала собиранию текстов ее стихов, так как они тогда почти не издавались ни в СССР, ни на Западе. Переписывая в Париже от руки стихи Цветаевой, которыми располагали некоторые русские эмигранты, она постепенно вышла на тех людей, которые непосредственно знали поэтессу. Таким образом ею были собраны ценнейшие воспоминания о Цветаевой.

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Российскому читателю известна созданная по этим материалам книга "Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников". Первоначально опубликованная в США в 1982 году, она была переиздана в России в 1992.

В 2012 году Лосская была удостоена литературной премии имени Марины Цветаевой за перевод произведений, вошедших в 2012 году в сборник цветаевских стихотворений и поэм "Mon dernier livre 1940" ("Моя последняя книга стихов 1940 года"). Переводы Лосской произведений Цветаевой вошли также в сборник "Posie lyrique -1912-1941" ("Лирика, 1912-1941 годы").

Высокую оценку получили во Франции и многочисленные работы Лосской, посвященные Анне Ахматовой. Ею было также написано немало статей и эссе о русской эмиграции. Она являлась одним из авторов и руководителем проекта выпуска трехтомного биографического словаря "Российское зарубежье во Франции, 1919-2000 годы".

Лосская будет похоронена на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа (южнее Парижа), где покоится немало представителей русской культуры, проживавших во Франции.

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