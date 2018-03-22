Большинство жителей Владикавказа проголосовали за благоустройство парка имени Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 марта. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха им. Коста Хетагурова во Владикавказе стал лидером голосования по программе формирования комфортной городской среды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"В народном голосовании во Владикавказе приняли участие 135 тыс. 347 человек, явка составила 54%. Большинство жителей города отдали голоса за благоустройство парка им. Хетагурова. Голосование проходило на 125 избирательных участках", - сказал собеседник агентства.

Работы по реконструкции парка начнутся уже в этом году. В ближайшее время для него разработают дизайн-проект.

Вместе с выбором благоустройства парка жителям Владикавказа предлагалось проголосовать и за реконструкцию набережной реки Терек. Там уже отремонтировали один из участков: обновили скамейки, площадь у пешеходного моста, установили ограждения с коваными элементами.

Проект "Комфортная городская среда" инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Целью проекта является системное повышение качества городской среды.