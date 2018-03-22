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Сотрудники ГИБДД и водители спасли упавшего на мост в центре Калининграда лебедя

Общество
22 марта, 10:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, марта. /ТАСС

Птицу передали специалистам из приюта-передержки диких животных "Клюквенное"

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КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Движение на Эстакадном мосту в центре Калининграда приостановили утром в четверг из-за операции по спасению лебедя, упавшего на проезжую часть, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Полицейские с использованием патрульного автомобиля с включенными проблесковыми маячками остановили движение в месте проведения спасательной операции, а очевидцы в это время поймали птицу при помощи одеял," - говорится в сообщении.

Подробности о том, как птица попала на проезжую часть, и о ее состоянии не сообщаются.

По данным пресс-службы, ее передали специалистам из приюта-передержки диких животных "Клюквенное".

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