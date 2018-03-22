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Европарламент назвал правильным шагом обещание Цукерберга не допустить новых утечек данных

Общество
22 марта, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее стало известно об утечке данных 50 млн пользователей соцсети

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ТАСС, 22 марта. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает обещание главы компании Facebook Марка Цукерберга не допустить новых утечек данных из социальной сети шагом в правильном направлении. Об этом в четверг он сообщил в своем Twitter, добавив, что ждет выступления Цукерберга перед Европарламентом.

"Заявление Марка Цукерберга - шаг в правильном направлении, но многие вопросы остаются без ответа. Я с нетерпением жду его дальнейших объяснений перед избранными представителями более 50 млн европейских граждан", - написал он.

Во вторник Марку Цукербергу было направлено приглашение в Европейский парламент, депутаты которого хотят услышать разъяснения по поводу незаконного сбора компанией Cambridge Analytica личных данных пользователей соцсети.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Позже Цукерберг в интервью телеканалу CNN обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Он подчеркнул, что в Facebook намерены принять меры, чтобы третья сторона, в том числе компании, разрабатывающие программное обеспечение, имели меньше доступа к данным пользователей соцсети.

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