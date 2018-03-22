Центр по примирению: более тысячи мирных жителей вышли за утро из Восточной Гуты

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 22 марта. /ТАСС/. Более тысячи мирных жителей Восточной Гуты покинули этот район в четверг утром, воспользовавшись гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Утром 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Эль-Вафидин" из Восточной Гуты вышло более тысячи мирных жителей", - сказал он.

По словам Золотухина, российскими военнослужащими организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

В среду в российском военном ведомстве сообщили, что всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты смогли выйти более 86 тыс. человек.