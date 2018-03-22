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В России проанализируют криминологическую обстановку в подростковой среде

Общество
22 марта, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Также предлагается внедрить в образовательных организациях актуальные психологические методики выявления обучающихся со скрытой агрессией

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специальная межведомственная рабочая группа по профилактике преступности проведет анализ криминологической обстановки среди подростков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки.

25 января 2018 была создана межведомственная рабочая группа по профилактике преступности в подростковой среде, которую возглавил помощник вице-премьера Ольги Голодец Вениамин Каганов. В ее состав вошли представители Минобрнауки, МВД, ФСИН, аппаратов уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и уполномоченного по правам человека в РФ, ряда вузов и др. 1 марта состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, в ходе которого обсуждались предварительно поступившие предложения, которые, по мнению участников мероприятия, требуют дальнейшей детальной проработки.

"Представленные предложения условно можно разделить на четыре группы: криминологические, организационно-методические, психолого-педагогические, организационно-правовые. Реализация криминологических предложений, по мнению авторов, позволила бы... провести анализ криминологической обстановки в подростковой среде - как в целом в РФ, так и в отдельных ее регионах", - отметили в пресс-службе.

Также предлагается усовершенствовать деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, внедрить в образовательных организациях актуальные психологические методики выявления обучающихся со скрытой агрессией и склонных к суициду, повысить психологическую подготовки учителей, а также развить психологическую службу системы образования.

"С учетом всех поступивших предложений в рабочей группе прорабатываются организационные и содержательные механизмы поэтапных изменений в сфере профилактики преступлений среди несовершеннолетних", - заключили в пресс-службе.

21 марта 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам в школе города Шадринска Курганской области. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

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Голодец, Ольга Юрьевна Каганов, Вениамин Шаевич
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