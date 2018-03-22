Глава Минздрава Подмосковья отрицает наличие интоксикации у трех детей в ЦРБ Волоколамска

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отвергает возможность интоксикации трех из шести детей, которые накануне попали в центральную районную больницу Волоколамска из-за жалоб на плохое самочувствие, связанное, по их словам, с выбросами свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"По состоянию на 10:00 22 марта, из шестерых детей, поступивших вчера в Волоколамскую больницу, трое переведены в Филатовскую клиническую больницу. На данный момент в Волоколамской ЦРБ находятся три ребенка с различными диагнозами, не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами", - приводятся в сообщении слова Маркова.

Он добавил, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии и у них положительная динамика.

Ранее сообщалось, что 21 марта более 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью с 20 на 21 марта. Врачи не подтвердили этой связи. В связи с ЧП в Волоколамск днем приезжал губернатор региона Андрей Воробьев.

Согласно планам Минэкологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.