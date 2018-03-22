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ВЦИОМ: молодежь до 34 лет голосовала на выборах не менее активно, чем старшее поколение

Общество
22 марта, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По данным исследования, доля проголосовавших за Владимира Путина среди избирателей 35-59 лет составила 73,5%, а среди избирателей старше 60 лет - 81,5%

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет не менее активно голосовали на выборах президента РФ, чем избиратели среднего и старшего возраста; среди молодежи выше поддержка кандидата от КПРФ Павла Грудинина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Ксении Собчак, однако лидером для молодых избирателей стал действующий президент Владимир Путин. Такие данные приводятся в четверг в Telegram-канале Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Результаты подсчета явки показывают, что представители молодежи не менее активно участвовали в голосовании, чем представители других возрастных групп (65,6% по сравнению с 62,9% среди средних возрастов и 63,4% среди тех, кто старше 60)", - говорится в сообщении со ссылкой на данные экзитпола.

По данным ВЦИОМ, доля проголосовавших за Путина среди избирателей 18-34 лет составила 67,9%, тогда как в группе 35-59 лет его поддержали 73,5%, а среди избирателей старше 60 лет уровень поддержки действующего главы государства составил 81,5%.

"Среди представителей молодежи выше поддержка Грудинина (11,6%), Жириновского (8,3%) и Собчак (6,4%), однако электоральным лидером остается Путин, о поддержке которого в ходе экзитпола ВЦИОМ заявили 67,9% молодых людей", - отмечается в сообщении.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, победил, набрав 76,69%. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
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