Кабмин разработал механизмы, которые расширят возможности женщин на рынке труда

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, реализация документа позволит создать условия для совмещения женщинами семейных обязанностей с карьерой и расширит их возможности на рынке труда. Об этом ТАСС рассказала в четверг вице- спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"План мероприятий по реализации стратегии состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен отдельному направлению. Мероприятия одного них нацелены на повышение конкурентоспособности женщин, помощь в приобретении ими новых квалификаций", - сказала Карелова.

"У нас пока женщины зарабатывают на 27% меньше мужчин, более 1,5 млн находится без работы. План предусматривает механизмы, которые позволят создать условия для совмещения женщинами семейных обязанностей с карьерой, расширят их возможности на рынке труда", - продолжила сенатор.

По ее словам, план предусматривает оказание помощи тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, в получении профессионального или дополнительного профобразования. Кроме того, основные пункты раздела направлены на вовлечение женщин в предпринимательскую, политическую и общественную деятельность, привлечение в высокотехнологичные отрасли, на профилактику и предупреждение насилия в отношении женщин, а также сокращение доли женщин, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

По словам вице-спикера Совфеда, из четырех пунктов первого раздела три посвящены профилактике заболеваний женщин. "Особо выделена профилактика рака молочной железы - заболевания, которое занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин. Пока, к сожалению, 33% случаев заболевания обнаруживается на третьей-четвертой стадии. Поэтому предусмотрено не только повышение доступности системных медицинских профилактических обследований, но и информационные и просветительские кампании", - отметила Карелова.

Реализация стратегии в интересах женщин

Парламентарий уточнила, что принят план первого этапа реализации стратегии, который предусматривает разработку механизмов ее реализации и должен быть выполнен в этом году. "С 2019 года начнется второй этап, когда предложенные механизмы должны будут приведены в действие с помощь конкретных мер", - заключила Карелова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что женщина не должна в современном обществе стоять перед выбором: семья либо карьера. По ее мнению, государство и общество обязаны предоставить женщине возможность совместить то и другое.

Национальная стратегия действий в интересах женщин была внесена в правительство в феврале прошлого года. Стратегия определяет направления госполитики в отношении женщин на среднесрочную перспективу до 2022 года.