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Валуев предложил создать в России экологическую полицию для борьбы с браконьерством

Общество
22 марта, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды подчеркнул, что "сегодня участились случаи преступлений со смертельным исходом"

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Экологическая полиция необходима России для борьбы с браконьерством. Об этом в четверг заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев на IX международном форуме "Экология".

"Я говорил и буду говорить, что, наверное, со временем...но рано или поздно мы придем к мысли о том, что Российской Федерации нужна вертикально-интегрированная федеральная структура по охране, мы ее называем "экологическая полиция" - это рабочее название. Сегодня участились случаи преступлений со смертельным исходом. Действительно, погибают егеря, погибает рыбоохрана, лесники погибают. Это принимает масштаб некой системы. Действительно, многие оказываются безнаказанными", - сказал он.

Валуев добавил, что во втором чтении необходимо постараться расширить закон, и он непосредственно затронет все возможные виды браконьерства.

IX международный форум "Экология" проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил Николай Валуев. Цель форума - содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.

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Персоны
Валуев, Николай Сергеевич
Страны
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