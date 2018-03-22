Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вильфанд: весна на европейской территории России наступит в воскресенье

Общество
22 марта, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

При этом ночью в субботу столбики термометров опустятся до минус 5-7 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Весенняя погода с дневной температурой до 6 градусов тепла ожидается на европейской территории России с предстоящего воскресенья, сообщил в четверг журналистам директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Интервью

Роман Вильфанд

Роман Вильфанд: вопрос использования "больших данных" обсуждается во всем метеорологическом мире

Перейти в раздел Интервью

"25-го, в воскресенье, сутки необычные. Ночью вполне зимняя температура - минус 8, минус 10 градусов, по области до минус 12, а вот днем уже заметно потеплеет - до 2-4 градусов выше ноля, то есть вполне весенняя погода ожидается в воскресенье днем. И в последующие дни - 26-го, 27-го, 28-го числа - температура (ночью) около 5 градусов ниже ноля, а в дневные положительная - от 1 до плюс 6 градусов. Вот такое окончание зимы", - сказал Вильфанд.

По словам директора Гидрометцентра, несмотря на приближение весны, в субботу жителям европейской части России стоит снова подготовиться к похолоданию.

"Если завтра, 23-го, погода ветреная, но все-таки умеренно теплая (температура от 1 до плюс 3 градусов), то уже 24-го похолодание - днем столбики термометров еле-еле дотянут до нулевой отметки, а ночью температура - минус 5, минус 7", - сказал Вильфанд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
5
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
6
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов