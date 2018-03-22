Вильфанд: весна на европейской территории России наступит в воскресенье

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Весенняя погода с дневной температурой до 6 градусов тепла ожидается на европейской территории России с предстоящего воскресенья, сообщил в четверг журналистам директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"25-го, в воскресенье, сутки необычные. Ночью вполне зимняя температура - минус 8, минус 10 градусов, по области до минус 12, а вот днем уже заметно потеплеет - до 2-4 градусов выше ноля, то есть вполне весенняя погода ожидается в воскресенье днем. И в последующие дни - 26-го, 27-го, 28-го числа - температура (ночью) около 5 градусов ниже ноля, а в дневные положительная - от 1 до плюс 6 градусов. Вот такое окончание зимы", - сказал Вильфанд.

По словам директора Гидрометцентра, несмотря на приближение весны, в субботу жителям европейской части России стоит снова подготовиться к похолоданию.

"Если завтра, 23-го, погода ветреная, но все-таки умеренно теплая (температура от 1 до плюс 3 градусов), то уже 24-го похолодание - днем столбики термометров еле-еле дотянут до нулевой отметки, а ночью температура - минус 5, минус 7", - сказал Вильфанд.