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На восточное побережье США обрушился сильнейший снежный шторм "Тоби"

Общество
22 марта, 14:42 UTC+3

Четвертый с начала марта шторм "Тоби" привел к отмене рейсов, отключению электричества и гибели двух людей

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Во время снегопада в Вашингтоне, США
Во время снегопада в Вашингтоне, США
Во время снегопада в Вашингтоне, США
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
© AP Photo/Jacquelyn Martin
© EPA-EFE/SHAWN THEW
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
© Chip Somodevilla/Getty Images
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
© AP Photo/Jacquelyn Martin
© Chip Somodevilla/Getty Images
© EPA-EFE/SHAWN THEW
© AP Photo/Jacquelyn Martin
Снегопад в Нью-Джерси
Снегопад в Нью-Джерси
Снегопад в Нью-Джерси
© AP Photo/Julio Cortez
© Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
© AP Photo/Mary Altaffer
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/JASON SZENES
© AP Photo/Mark Lennihan
© Drew Angerer/Getty Images
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Во время снегопада в Вашингтоне, США
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
© AP Photo/Jacquelyn Martin
© EPA-EFE/SHAWN THEW
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
© Chip Somodevilla/Getty Images
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
© AP Photo/Jacquelyn Martin
© Chip Somodevilla/Getty Images
© EPA-EFE/SHAWN THEW
© AP Photo/Jacquelyn Martin
Снегопад в Нью-Джерси
© AP Photo/Julio Cortez
© Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images
Снежный шторм в Нью-Йорке
© AP Photo/Mary Altaffer
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/JASON SZENES
© AP Photo/Mark Lennihan
© Drew Angerer/Getty Images

Северо-восток США еще не успел оправиться от сильных бурь, обрушившихся на атлантическое побережье в начале марта, как в регион пришел очередной снежный шторм "Тоби".

Непогода привела к отмене в среду более 3200 рейсов. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 609 рейсов, сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов. "Аэропорты имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка [штат Нью-Джерси] сообщают об отмене более 2000 рейсов из-за бури", — уточнила администрация нью-йоркской воздушной гавани. Она рекомендовала пассажирам быть на связи с авиаперевозчиками и обязательно регулярно проверять данные о времени вылета. Рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву также были отменены из-за непогоды.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о том, что сильные снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и приведут к подтоплению в ряде районов восточного побережья страны. Как уточнили синоптики телекомпании Си-эн-эн, данное предупреждение напрямую касается свыше 70 млн жителей США. Власти приняли решение в связи с непогодой отменить занятия в школах Нью-Йорка, Филадельфии (штат Пенсильвания) и столичного округа Колумбия.

Снежный шторм "Тоби" — четвертый с начала марта. Предыдущие три, по данным Reuters, привели к гибели девяти человек. Жертвами "Тоби" пока числятся двое, порядка 50 тыс. граждан остаются без электричества.

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