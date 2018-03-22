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Минобрнауки составит новый перечень школьных учебников на основании экспертизы

Общество
22 марта, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По словам главы ведомства, приведение всех учебных программ российских школ к единому стандарту необходимо, так как современные образовательные программы не определяют содержание конкретных предметов

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Министр образования РФ Ольга Васильева

Министр образования РФ Ольга Васильева

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки России на основании научной экспертизы составит новый список школьных учебников, которые войдут в федеральный перечень. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева в четверг в эфире радиостанции "Вести FM".

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По словам Васильевой, в федеральный перечень попадут только те учебники, содержание которых будет соответствовать новому федеральному образовательному стандарту. Для определения соответствия все учебники, издаваемые за счет государственного бюджета, пройдут научную экспертизу.

"Многие из тех, кто сейчас на федеральные деньги эти учебники реализуют, не попадут в этот перечень никогда по качеству учебников", - заявила министр.

Исключение из перечня учебников, не соответствующих единому образовательному стандарту страны, будет осуществляться в рамках выполнения поручений президента РФ, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. По словам Васильевой, приведение всех учебных программ российских школ к единому стандарту необходимо, так как современные образовательные программы не определяют содержание конкретных предметов.

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