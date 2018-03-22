МВД не планирует автоматически продлевать водительские права

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. МВД России не планирует реализовывать инициативу об автоматическом продлении водительских удостоверений, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано", - сказала Волк, пояснив, что результаты медицинского освидетельствования (необходимого для получения водительских прав) являются врачебной тайной.

"Получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным", - добавила представитель МВД.

Ранее в СМИ были озвучены инициативы представителей органов государственной власти и общественных организаций об автоматическом продлении водительских удостоверений.

Волк пояснила, что в настоящее время единая информационная база, содержащая сведения о выданных по результатам медицинского освидетельствования медицинских заключений о наличии или отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, не создана. "Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам", - пояснила Ирина Волк.

Она напомнила, что заменить главный документ водителя можно в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо обратиться через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, при этом предоставляется скидка на оплату госпошлины в 30%, или через МФЦ.