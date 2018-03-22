Глава Башкирии поручил в 2019 году завершить строительство домов для обманутых дольщиков

УФА, 22 марта. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил региональному правительству и муниципалитетам ускорить строительство проблемных объектов, завершив работу в основном в 2019 году. Об этом он сообщил в четверг на заседании Госсобрания республики.

"Мы понимаем, что когда говорим людям про 2020 год, настроение сильно портится, в том числе у нас. Надо постараться завершиться эту работу в основном в 2019 году. То есть 2018-2019 годы должны быть ударными с точки зрения завершения строек, связанных с обманутыми дольщиками", - отметил Хамитов.

Он призвал руководителей городских округов и муниципалитетов "формировать рабочие группы, снимать галстуки и идти к людям".

"Наши граждане терпеливы, готовы ждать, если будут гарантии строительства. На сегодняшний день, к сожалению, я вижу, что ряд начальников наших избегают таких встреч. У нас сложная ситуация в Стерлитамаке, Уфимском районе, городе Уфе. Я персонально обращаюсь к руководителям городских округов и муниципалитетов: работайте с обманутыми дольщиками, люди пострадали ни за что", - сказал глава Башкирии.

Ранее в феврале министр внутренних дел республики Роман Деев сообщал, что количество обманутых участников долевого строительства в Башкирии составляет около 5 тыс. человек.

Министр приводил данные, согласно которым, в группе риска в регионе находятся 29 объектов, на 11 из них строительство ведется низкими темпами, еще на 11 работы приостановлены, однако существует возможность их завершения. На семи проблемных объектах строительство до сих пор не началось.

Ранее глава Башкирии сообщал, что в регионе разработана дорожная карта решения проблемы обманутых дольщиков.