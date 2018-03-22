Россия подарила Кубе четырех служебных овчарок

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия подарила Кубе четырех немецких овчарок из российской пенитенциарной системы. Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью Дмитрия Медведева опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Передать в установленном порядке в дар Республике Куба служебных собак, находящихся в оперативном управлении учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, на сумму 165 тыс. рублей", - говорится в распоряжении.

В дополняющем документ перечне указаны четыре немецкие овчарки.