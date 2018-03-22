Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил недоумение в связи с решением комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу Леонида Слуцкого. Об этом говорится в заявлении Союза, размещенном в четверг на сайте организации.

"Союз журналистов России выражает недоумение решением комиссии Госдумы по этике, которая не обнаружила в действиях депутата Слуцкого признаков "поведенческих отклонений" и сексуальных домогательств в отношении журналисток думского пула", - говорится в заявлении.

В СЖР подчеркнули, что считают "недопустимыми любые попытки давления на журналиста, исполняющего профессиональные обязанности"."При личном общении журналиста-женщины и политика-мужчины грань между комплиментами и переходом с профессиональной этики на личностный фактор - очень тонкая, - говорится в заявлении. - В такой ситуации Союз журналистов России всегда защищал и будет защищать тех, кто занимается профессиональной деятельностью - происходит ли это при освещении событий в районах боевых действий или в кабинете во время интервью, когда ситуация может восприниматься как нарушение этических норм".

"При этом задача любых государственных органов - создавать предпосылки для нормальной и спокойной профессиональной работы журналистского сообщества", - отметили в СЖР.

В СЖР также добавили, что журналисты РБК "могут принимать любые решения по этому поводу, главное - чтобы зрители и читатели продолжали регулярно и в полном объеме получать информацию о деятельности парламента из тех средств массовой информации, которым они привыкли доверять".

Союз призвал коллег в подобных сложных ситуациях своевременно информировать соответствующие органы, редакцию или отделения СЖР.