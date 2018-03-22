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В Волоколамске перенесут начало занятий в школах на два часа из-за выбросов на "Ядрово"

Общество
22 марта, 12:33 UTC+3

Детский омбудсмен пояснила. что выбросы обычно происходят ночью, поэтому занятия будут перенесены с 8:30 на 10:30 мск

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение о переносе начала учебного дня в школах Волоколамска с 8:30 на 10:30 мск из-за выбросов на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом сообщила в четверг детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова, выступая в Мособлдуме перед депутатами.

"Когда ночью падает атмосферное давление, ночью происходят выбросы с полигона, чтобы дети не шли в самый очаг в школу в 8:30, будет выпущена специальная инструкция для всех директоров школ, по которой после такого выброса, мы будем про него знать уже ночью, все занятия будут перенесены с 8:30 на 10:30", - сказала Мишонова.

Она добавила, что вторая смена в школах Волоколамска также будет сдвинута по времени, "но при этом в школах не будет увеличено количество часов. Было принято решение, что уроки физкультуры будут отменены на период введения ЧС на полигоне. И за счёт сокращения уроков физкультуры мы сохраняем общий объем количества часов учебных, и таким образом не перегружаем детей", - уточнила Мишонова.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, около 60 детей из разных школ Волоколамска в среду обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, шестеро были госпитализированы. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел в ночь на среду. Врачи не подтвердили пока этой связи.

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