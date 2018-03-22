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На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей

Общество
22 марта, 12:29 дата обновления: 22 марта, 13:04 UTC+3

Глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил в четверг, что подписал соответствующее решение

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года, на эти цели из бюджета будет потрачено 10 млрд рублей.

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"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей", - сказал Медведев на заседании правительства.

Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029, сообщается на сайте кабмина.

Глава кабмина добавил, что индексация коснется примерно 4 млн человек. Кроме того, по словам премьер-министра, будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня индексации социальных пенсий.

В среду Министерство труда и социальной защиты РФ сообщало, что пенсии и прочие соцвыплаты будут проиндексированы на 2,9% с 1 апреля. Эта индексация затронет почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек - получатели социальных пенсий. В результате индексации, по данным Минтруда, средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9 тыс. 062 рубля.

В министерстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, индексация социальных пенсий производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 2,9%.

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