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Депутаты в Волгоградской области по итогам референдума готовят изменения в закон о времени

Общество
22 марта, 12:35 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, марта. /ТАСС

Большинство жителей региона проголосовали за смену часового пояса

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ВОЛГОГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Депутаты думы Волгоградской области приступили к разработке проекта изменений в федеральный закон о времени по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей региона высказались за смену часового пояса на один час позже московского времени, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областной думы.

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"Протокол с итогами референдума уже поступил из облизбиркома в облдуму, спикер Николай Семисотов сегодня поручил комитету по охране здоровья подготовить [предложения] по проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 5 ФЗ "Об исчислении времени". Разработанный законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании облдумы... в апреле",- сказал представитель облдумы.

Далее облдума должна принять постановление о соответствующей законодательной инициативе, которая вносится в Госдуму. Предлагаемый проект федерального закона рассматривается в соответствии с действующим законодательством Госдумой, Советом Федерации и направляется на подпись президенту России.

Ранее сообщалось, что жители Волгоградской области 18 марта на областном референдуме проголосовали за переход в другой часовой пояс и перевод стрелок на один час вперед от московского времени. После обработки 100% протоколов 58,82% избирателей высказались за перевод стрелок, 40,16% - за сохранение в области московского времени.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года - в день проведения выборов президента России. Одним из главных аргументов инициаторов референдума и сторонников перевода стрелок часов на один час вперед от московского времени являлась нехватка светового для по вечерам. Они по итогам референдума оказались в большинстве.

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