В Петербурге предложили штрафовать хозяев, не предупреждающих о сторожевых собаках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил штрафовать владельцев животных, которые используют при охране территорий собак и не предупреждают об этом.

"Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил предупреждать о наличии собак на частных территориях. Депутат убежден, что это поможет обезопасить горожан от собак, охраняющих стройки, торговые комплексы и частные дома", - сообщили в аппарате парламентария. Штраф за отсутствие предупреждающей надписи может составить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 тыс. до 15 тыс. рублей - для юридических лиц.

Депутат напомнил, что на территории Курортного, Пушкинского и Петродворцового районов города расположено много частных домов, где для охраны используют собак. Кроме того, животных используют на предприятиях и режимных объектах. Тетердинко считает, что размер собаки значения не имеет, поскольку для маленького ребенка опасность представляет и животное декоративной породы.

Аналогичную меру административной ответственности уже установили в Астраханской, Новосибирской и Липецкой областях, а также в Еврейском автономном округе.

Городская прокуратура сообщила, что в январе текущего года в производство Выборгского районного суда Петербурга поступило дело в отношении двух местных жительниц, которые содержали 63 собак. Животные, по версии следствия, нападали на людей, в том числе на детей. Женщин обвинили в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях.