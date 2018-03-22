Вильфанд: резкого половодья в Московском регионе не ожидается

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Резкого половодья с негативными последствиями этой весной в московском регионе, скорее всего, не будет, сообщил в четверг журналистам глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Если очень резкое потепление произойдет, и воздушные массы будут насыщены влагой, то есть ожидается еще и дождь, а дождь приводит к быстрому таянию снега, вот тогда, действительно, может быть резкое половодье. А, исходя из климатических особенностей, мы не ожидаем каких-то существенных, очень сильных последствий негативных", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что снег, который выпал в январе и феврале, рыхлый и неплотный. "Если бы это был декабрьский снег, он бы уплотнился, и тогда его водность была бы большая. Поэтому, несмотря на то, что высота снега большая, плотность и водность по сравнению с прошлым годом меньше, - сказал глава Гидрометцентра России.