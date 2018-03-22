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Песков: правительство работает над решением проблемы с мусорным полигоном в Волоколамске

Общество
22 марта, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

При этом пресс-секретарь президента РФ не стал давать оценку действиям, которые предпринимают в связи с ситуацией власти Подмосковья

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство и региональные власти работают над поиском решения проблемы, возникшей в Волоколамске из-за мусорного полигона "Ядрово". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы. Естественно, президенту докладывается, - сказал Песков. - Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают. Пока большего я сказать не могу".

Представитель Кремля не стал давать оценку достаточности действий, которые предпринимают в связи с ситуацией власти Подмосковья. "Действительно, ситуация непростая, но это настолько большая проблема, настолько комплексная проблема, что решение [ее] за одну ночь или просто в одночасье невозможно, - подчеркнул представитель Кремля. - Но то, что работа ведется, на связи постоянно руководство [региона] и с администрацией президента, и с правительством - это я могу подтвердить".

21 марта более 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел в ночь на 21 марта. Врачи не подтвердили этой связи. В связи с ЧП в Волоколамск приезжал губернатор региона Андрей Воробьев.

Согласно планам минэкологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.

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