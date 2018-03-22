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Песков не стал комментировать решения думского комитета по этике в отношении Слуцкого

Общество
22 марта, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что это - вопрос Госдумы, который не относится к компетенции Кремля

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от оценок в отношении решения, принятого Комиссией по вопросам депутатской этики в отношении жалоб на поведение депутата Леонида Слуцкого.

"Я никак не хотел бы это комментировать, это не вопрос Администрации президента", - сказал он. Песков подчеркнул, что это вопрос Госдумы, который не относится к компетенции Кремля.

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В феврале СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

Кроме того, в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году. Рустамова сообщила об эпизоде, который, по ее словам, имел место в 2017 году. Би-би-си опубликовало диалог Рустамовой со Слуцким, который, как сообщило издание, был записан на диктофон журналистки.

Комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы от Жук и Рустамовой и заявила об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Комментируя это заявление, глава комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". В тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах". Коллег поддержали телеканал RTVI, издание znak.com и ряд других редакций.

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Персоны
Аршба, Отари Ионович Песков, Дмитрий Сергеевич Слуцкий, Леонид Эдуардович
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