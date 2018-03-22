Песков: Михаил Путин - дальний родственник президента РФ, они не общаются

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, однако подчеркнул, что они не общаются.

"Насколько мне известно, он [Михаил Путин] действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство у них действительно есть", - сказал пресс-секретарь главы государства. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Михаил Путин может перейти на работу в "Газпром".

Отвечая на уточняющий вопрос о степени родства, Песков заметил, что Михаил Путин "совсем дальний родственник" президента.