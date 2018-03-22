Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Михаил Путин - дальний родственник президента РФ, они не общаются

Общество
22 марта, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения СМИ о том, что Михаил Путин может перейти на работу из "СОГАЗ" в "Газпром"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, однако подчеркнул, что они не общаются.

"Насколько мне известно, он [Михаил Путин] действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство у них действительно есть", - сказал пресс-секретарь главы государства. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Михаил Путин может перейти на работу в "Газпром".

Отвечая на уточняющий вопрос о степени родства, Песков заметил, что Михаил Путин "совсем дальний родственник" президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
5
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
6
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
7
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов