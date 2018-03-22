Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погода в марте в Московском регионе была на 4-5 градусов ниже нормы

Общество
22 марта, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Глава Гидрометцентра напомнил, что март 2013 года был еще холоднее

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Уходящий март для Московского региона был на 4-5 градусов ниже климатической нормы, однако это не самый холодный первый весенний месяц за последние годы, сообщил в четверг журналистам глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Март был очень холодным, температура будет ниже нормы примерно на 4-5 градусов. Это не самый, безусловно, холодный… Март в 2013 году был ниже нормы на 6,5 градусов, а еще 31 марта (2013 года) высота снега составляла 60 см", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, в 2013 году наблюдалось сильное половодье. При этом, по словам главы Гидрометцентра, в последующем, 2014 году, март был очень теплым, а снег сошел уже в конце февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
5
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
6
Рада дала согласие на арест Савченко
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов