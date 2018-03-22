Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турпоток в Краснодарском крае вырос зимой на 20%

Общество
22 марта, 12:51 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, марта. /ТАСС

Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что с декабря по февраль край принял более 1,5 млн отдыхающих

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Число туристов, посетивших курорты Краснодарского края с декабря по январь, превысило 1,5 млн человек. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

Смотрите также
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Кондратьев: Кубань и Крым не будут конкурировать за туристов после открытия моста

"Этой зимой турпоток в регионе увеличился на 20%. С декабря по февраль наши курорты приняли более 1,5 млн отдыхающих. В прошлом году эта цифра составила 1,2 млн. <…> Однако горнолыжный сезон в крае не ограничивается тремя месяцами зимы. До конца апреля у гостей и жителей Кубани есть возможность прокатиться на лыжах на современных курортах европейского уровня", - сказал губернатор.

По его данным, больше всего туристов - около 740 тыс. человек - приняли курорты Сочи.

"Многие говорили, о том, что Сочи не станет круглогодичным курортом, что люди быстро пресытятся и перестанут ездить на наши курорты. Но это не так. Сегодня мы видим, что люди из года в год к нам возвращаются", - отметил Кондратьев.

Он добавил, что зимний отдых в регионе не ограничивается горнолыжным спортом. Отдыхающим доступны интересные туристические объекты, экскурсии и турмаршруты. Кроме того, чтобы привлечь туристов в межсезонье более 50 здравниц Кубани сейчас реализуют путевки со скидками до 50%. Практика, по данным собеседника, оказалась успешной и рекомендована другим регионам.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году край посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Персоны
Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
4
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов